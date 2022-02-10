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Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Bin 772 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İHA

Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Bin 772 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Sakarya’da polis ekiplerince Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 4 işyeri ve 1 ikamet olmak üzere toplamda 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; bin 772 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin adet içi ince kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron dal sigara, bin 200 adet üzerinde bandrol bulunmayan boş makaron, 157 kilogram bandrol bulunmayan tütün mamulü ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olaya ilişkin ise 2 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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