Büyükşehirin hizmetleri artık dijital ortamda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘SBB Çözüm Masası’ ile ‘BELPAŞ Yöresel’ isimli iki yeni uygulama tasarlayarak, hizmeti dijital ortama taşıdı.

İnternet üzerinden verilen hizmetlere şimdi iki yeni alan daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi internet ekibi artık vatandaşlara ‘SBB Çözüm Masası’ ve ‘BELPAŞ Yöresel Ürünler’ uygulaması üzerinden hizmet sunacak. Vatandaşlar, yayınlanan bu uygulama sayesinde hizmete internet üzerinden daha kolay erişecek. Uygulamayla birlikte Bal54, Süt54, Et54, Yumurta54, Fındık54, Sera A.Ş doğal malzemeleri ve Kabak54 ürünleri satışa sunuldu. Büyükşehirin üretimini yaptığı ve temin ettiği doğal ürünler, uygulamadan verilen siparişler sayesinde Sakaryalıların kapısına kadar gidiyor. Geliştirilen bir diğer uygulama ise vatandaşların sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturması için hazırlandı. Tüm elektronik marketlerde yayında olan SBB Çözüm Masası uygulamasını indiren vatandaşlar, büyükşehir sınırlarında belediye sorumluluğunda yer alan her türlü sorun ve şikayeti bir mesajla iletebiliyor. Uygulama içinde ilk aşamada kimlik bilgilerini dolduran kullanıcı, daha sonra adresini ve son olarak şikayet konusunu yazarak talep oluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, uygulamaların tanıtım programında gazetecilerle bir araya geldi. Tanıtım programında ayrıca Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da yer aldı. Başkan Yüce ve büyükşehir ekibi, burada geliştirilen uygulamalarla ilgili bir tanıtım gerçekleştirerek, bilgiler verdi.



“Dünya hızla dijitalleşmeye doğru bir evrilme yaşıyor”

Tanıtım programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, yaşadığımız çağın dijitalleşme çağı olduğuna ve bu imkanların en etkin şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, "Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile dünya hızla dijitalleşmeye doğru bir evrilme yaşıyor. Gerek günlük rutinlerin gerekse toplumsal yaşamın bu değişimi benimseyerek baş döndürücü bir hızla vazgeçilmez bir iletişim aracı haline geldiği yadsınamaz bir gerçek. Günlük hayatımızda değişimin en net şekilde hissedildiği alanlardan biri ve en önemlisi hiç şüphesiz iletişim ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişimdir. Değişen ve gelişen teknoloji çağında artan internet kullanımı pek çok yeni fırsatları beraberinde getirmektedir. İletişim teknolojilerinin getirdiği yeni imkanlar ve fırsatlar vatandaşlarımızın alışkanlıklarında da köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Günümüz dünyasında telefonlar ile beraber internet kullanımının yaygınlaşması günlük hayatımızı azami ölçüde kolaylaştırmıştır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.