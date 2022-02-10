Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (3)

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TUTUKLANDI

Sakarya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Kuş´un ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mehmet Can B., mahkemece tutuklandı, ev sahibi M.C. ise adli kontrolle serbest kaldı.

DAMLA, BOYNU İLE BAŞI ARASINDAN VURULMUŞ

Öte yandan cansız bedeni otopsi merkezine götürülen Damla Kuş´un, tüfekle boyun ile baş arasındaki bölgesinden vurulduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Mesut ÇATAK

2022-02-10 17:13:47



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