Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından vurdu

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı kurusıkı tabancayla kendisini ayağından vurarak yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hacıkışla Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki A.İ.A. (13) isimli çocuk evde bulunan kurusıkı tabanca ile oynarken sağ ayağının üst kısmından kendisini vurdu. Durumu gören baba Ö.A.(54), çocuğunu Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.