Bungalov dolandırıcısı yakalandı 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, internette kendini bungalov ev işletmecisi gibi tanıtıp, rezervasyon için vatandaşlardan para alarak dolandıran T.Y. (24), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.Y. tutuklandı.

Sapanca´da kendini bungalov işletmecisi gibi göstererek internet üzerinden rezervasyon adı altında para alarak insanları dolandıran kişi hakkında şikayette bulunuldu. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde oturduğu belirlenen T.Y.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 adet suç kaydı olan T.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-02-10 22:17:37



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