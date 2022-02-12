Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar Alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Limandere Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, alkol ile uyuşturucu kullanan dört kişiyi tespit etti. Ekipleri fark eden şüphelileri ise kullandıkları uyuşturucuyu araziye atarken suçüstü yakalandı. Arazide yapılan incelmede uyuşturucuyu bulan ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.