SUBÜ’den denizcilik alanında Erasmus+ iş birliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Litvanya Denizcilik Akademisi arasında Erasmus+ değişim programı kapsamında karşılıklı öğrenci ile personel değişimini içeren anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personelleri, Litvanya Denizcilik Akademisi öğrenci ve personelleri eğitim ile ders verme amacıyla diğer okula gidebilecek. Ayrıca karşılıklı olarak akademik ve kültürel ilişkiler geliştirilebilecek. 20212022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle başlayacak anlaşma 20272028 Akademik Yılı’na kadar 5 yıl süreyle geçerli olacak. Bölgesinde denizcilik alanında tek ve öne çıkan bir eğitimöğretim kurumu olmayı hedefleyen SUBÜ Denizcilik MYO, tüm öğrenci ile personellerine uluslararası rekabetin yoğun olduğu denizcilik sektöründe bilgi ve görgülerini artırmayı da amaçlıyor. Bu anlamda Litvanya Denizcilik Akademisi ile yapılan anlaşma doğrultusunda karşılıklı öğrenci ve personel değişimi önemseniyor. Çok amaçlı ve uluslararası bir derin su limanına sahip olan Klaipeda’da, gemi onarımı ve gemi yapımının yanı sıra tüm deniz işi yük ile taşıma hizmetleri gerçekleştirilebiliyor.

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