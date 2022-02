14 Şubat’a günler kala bungalov evler doldu taştı Özel günlerde bu evlerde boş yer bulmak neredeyse imkansız Bungalov ev işletmecisi Ercan Doğan: “14 Şubat dolayısı ile rezervasyonlarımız 15 gün önceden doldu”

İstanbul'a yakınlığı, gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bungalovlar özel günlerde vatandaşların ilk tercihi oluyor. 14 Şubat için haftalar öncesinden rezervasyonu yapılan evler, vatandaşlara otel konforu sağlıyor.

Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul’a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, son dönemde Arap turistlerle yakaladığı cazibeyle en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Adeta tatil beldesi havası bulunan ilçede bulunan bungalovlar ise vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan ahşap bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. Özel günlerde de ilk tercih arasında yer alan evler, günler hatta haftalar öncesinden rezerve ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bungalov işletmecisi Ercan Doğan, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle vatandaşların bungalovlarda haftalar öncesinden rezervasyon yaptırdıklarını ve evlerde yüzde 100’üne yakın doluluk olduğunu aktardı. Evleri Sevgililer Günü konseptine uygun olarak süslediklerini belirten Doğan, vatandaşları memnun etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



“14 Şubat dolayısı ile rezervasyonlarımız 15 gün önceden doldu”

Bungalov işletmecisi Ercan Doğan, “Sapanca'mız, İstanbul’un arka bahçesi olduğu için her zaman doluyor. Özel günlerde ise yaklaşık 1 ay öncesinden vatandaşlar rezervasyonları dolduruyor. İstanbul’a yakın olması, doğası ve gölü sebebiyle vatandaşların uğrak noktası oluyor. Pandemiden sonra insanlar biraz daha yakın yerleri tercih etmeye başladı ve Sapanca bir turizm bölgesi. Hafta içi, hafta sonu ve özel gün fiyatlarımız farklı bungalov evlerimizde, tamamen arztalep meselesi. 14 Şubat dolayısı ile rezervasyonlarımız 15 gün önceden doldu. 14 Şubat’ta çoğu kişinin tercihi olan bungalov evlerimizin hepsi doldu denebilir Sapanca ilçemizde” dedi.



“Bungalov denilince insanların aklına Sapanca geliyor”

Evleri Sevgililer Günü'ne özel olarak süslediklerini belirten Doğan, “İnsanlar eşleri veya sevgilileriyle 14 Şubat dolayısı ile doğaya kaçmak istiyorlar, bizde bu sebepten dolayı evlerimizi 14 Şubat tarihine uygun şekilde süsledik güzelce, o güne hazırladık. Normal günlerde 12 bin TL arasında değişen fiyatlarımız, yaz dönemi ve özel günlerde 2 bin TL’nin üzerinde olarak fiyatlar değişiyor. Artık bungalov denilince insanların aklına Sapanca geliyor. Bungalov konusunda çok rağbet var. Bunu daha iyi yerlere getirebilmek için uğraşıyoruz. İnsanlar bungalov evlerde daha rahat ediyorlar. İzole ortam, bungalov ev sadece size ait. Otel konforundan daha iyi bir konfora getirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz burada kendi evlerinde gibi hissediyorlar” diye konuştu.

