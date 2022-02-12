Kafelerdeki çay parasına çorba satıyor Fiyatları gören gözlerine inanamıyor Lokanta işletmecisi Sami Özkurt: “Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya’da”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafelerdeki çay parasına çorba satıyor Fiyatları gören gözlerine inanamıyor Lokanta işletmecisi Sami Özkurt: “Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya’da”

İHA

Sakarya'da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan ve kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor.

Kafelerdeki çay parasına çorba satıyor Fiyatları gören gözlerine inanamıyor Lokanta işletmecisi Sami Özkurt: “Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya’da”

Sakarya’da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan ve kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor.
Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde toplam 11 şubesi bulunan lokantaya ait ve piyasa ortalamasının çok altında satılan yemekler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Listede çorbanın 4 buçuk, pilavın 5, kıymalı yemeklerin 11 liradan başladığını gören vatandaşlar ise yemek yeme rotasını buraya çeviriyor. Kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor. Lokanta sahibi Sami Öztürk, kaliteden ödün vermediklerini belirterek Sakarya halkının ilgisi ile büyüdüklerini söyledi. Farklı işletmelerde çorbanın pahalı olduğunu belirten lokanta müşterisi Metin Dayanıklı, işletmeye uzak bir noktadan geldiğini belirtti.

“Sadece çorbayla karnını doyurabilirsin”
Lokantanın yaklaşık 10 yıldır müşterisi olduğunu belirten Metin Dayanıklı, “Yemekler çok güzel, aşağı yukarı 10 seneden beri yiyoruz. Zengin insan daha fazla yemek yer bizde normal olan yemekleri yeriz. Sadece çorbayla karnını doyurabilirsin, diğer lokantalarda çorba daha pahalı burada yemek varken oralara neden gideyim. Ben buraya yemek yemeye Donatım’dan geliyorum” dedi.

“Fiyatlar, elektrik artsın hiç problem değil”
Lokanta işletmecisi Sami Özkurt, “Şuanda biz 4 buçuk liraya çorba satıyoruz. Normalde çorba iki ay önce 3 liraydı bizim işimiz sirkülasyonla. Malum pandemiden önce işletmemizde 2 bin 500 3 bin müşteri ziyaret ediyordu. Dünyada ve ülkemizde pandemi etkilerinin yoğunlaşmasından sonra yüzde 55 civarı müşteri kaybına uğradık. Sebebi ise paket servisimiz yok bizim çoğu kişi de pandemiden dolayı evine ve iş yerine sipariş veriyor. Bu da bizim işimizi düşürdü ama eski günlerdeki gibi müşteri sayımızı yakalamış olsak çorbanın fiyatını 3 buçuk liraya geri çekebiliriz. Fiyatlar, elektrik artsın hiç problem değil dediğimiz gibi sirkülasyonu yakalamamız lazım. Kullanmış olduğumuz malzemeler marketlerde gördüğümüz en kaliteli malzemeler, depolarımız, mutfağımız halka açık istedikleri zaman buraları ziyaret edebilirler” dedi.

“Ekonomik ve kaliteli bir şekilde hizmet ediyoruz”
Herkesin cebine göre yemek çeşitlerinin olduğunu dile getiren Özkurt, “Durumu olan, olmayan herkes işletmemize gelerek karnını doyurabilir. Çünkü yemek yelpazemiz çok geniş, 3035 çeşit sulu yemek, 89 çeşit çorba, 45 çeşit pilavımız ve 1015 çeşit tatlımızla hizmet veriyoruz. 4 buçuk liraya bir çorba alıp yanında 4 tane, 5 tane isterlerse daha fazla alarak müşterilerimiz karınlarını doyurabilir. Yanına bir pilav alınırsa 9 buçuk lira yapıyor ama bunun haricinde kıymalı yemekler alabilirler 11 lira, tavuk sote alınabilir 9 lira, 5 liraya tatlı çeşitlerimiz var bunlardan alınabilir. Et yahnilerimiz var 18 liraya kavurma, Arnavut ciğeri var bu şekilde de daha çok pahalı hizmet almak isteyende olursa yiyebilirler. Herkesin cebine ve kesesine göre yemek çeşitlerimiz mevcut, ekonomik ve kaliteli bir şekilde hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya’da”
Çorba fiyatlarının bazı işletmelerde satılan çay fiyatlarından düşük olduğunu aktaran Özkurt, “Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya’da tabi çay fiyatı derken bizim çorbanın 23 katı çay satan müesseseler var. Biz 4 buçuk lira Allah bereket versin bizi kurtarıyor. Şuanda da zarar etmiyoruz. Gelen zamanlardan dolayı etkilendik ama ay sonunda her şeyimizi ödediğimiz zaman bir karlılığımız mevcut ona da şükür diyoruz” şeklinde konuştu.

“Onlar yedikçe biz doyuyoruz”
İşletme Müdürü Nagihan Turgut, “Cebimde param yok, karnımı doyurmak istiyorum diyen müşterilerimiz var bunlarda tabi bütün şubelerimizde patronumuzun talimat vermiştir. Vatandaşların bu tür durumlarda geri çevrilmemesi konusunda bizlerde bu duruma hassasiyet göstererek müşterilerimizi geri çevirmiyoruz. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız tüm müşterilerimiz gelip karınlarını doyurduklarında ve biz onları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kısacası onlar yedikçe biz doyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 Şubat’a günler kala bungalov evler doldu taştı Özel günlerde bu evlerde boş yer bulmak neredeyse imkansız Bungalov ev işletmecisi Ercan Doğan: “14 Şubat dolayısı ile rezervasyonlarımız 15 gün önceden doldu”
YEREL HABERLER 14 Şubat’a günler kala bungalov evler doldu ...
Sakarya Büyükşehir 776 işletmeyi denetledi
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir 776 işletmeyi denetledi
SUBÜ’den denizcilik alanında Erasmus+ iş birliği
YEREL HABERLER SUBÜ’den denizcilik alanında Erasmus+ iş birliği
Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar Alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, ...
Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi Burnunda çıkan sivilceyle hayatı kabusa döndü, tedavisinin devamı için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat ...
Büyükşehir, yeni depo, arşiv binası ve 8 milyon liralık 2 kanal aracını hizmete aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir, yeni depo, arşiv binası ve 8 milyon ...
Özel Adatıp Hastanesi EMITT 2022 fuarına katıldı
YEREL HABERLER Özel Adatıp Hastanesi EMITT 2022 fuarına katıldı
D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 ...
Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor
YEREL HABERLER Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor
Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı Sürücü yakalanırken alevlere teslim olan motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip ...
Bungalov dolandırıcısı yakalandı 
YEREL HABERLER Bungalov dolandırıcısı yakalandı 
Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından vurdu
YEREL HABERLER Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından ...
Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip vatandaşları dolandırıyordu Sahte ilanlarla rezervasyon alarak çok sayıda kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip ...
Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar 25 ile 52 aranma kararı bulunan 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı ...
4 gündür kayıp olan kişinin dere kenarında cüzdanı ve telefonu bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp olan kişinin dere kenarında cüzdanı ve ...
Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu Aranan vatandaşın dereye düşme ihtimaline karşı ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere ...
19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı eşi tutuklandı
YEREL HABERLER 19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı ...
Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (3)
YEREL HABERLER Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (3)
SASKİ, alt yapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER SASKİ, alt yapı çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehirin hizmetleri artık dijital ortamda
YEREL HABERLER Büyükşehirin hizmetleri artık dijital ortamda
Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya ...
Erdoğan başlatmıştı, Büyükşehir destek verdi: Yüzde 45-50 zam için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Erdoğan başlatmıştı, Büyükşehir destek verdi: Yüzde ...
Erzurumlulardan yöresel ‘Bar Halk Oyunları’ kursu
YEREL HABERLER Erzurumlulardan yöresel ‘Bar Halk Oyunları’ kursu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.