Oyun devi ayağının tozuyla işe başladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan Wider Games, oyun sektöründe yeni yatırımlar yaparak kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

Wider Games, önümüzdeki Mart ayında bünyesinde bulunan WDR Hunter oyununu NFT ve Metaverse ile birleştirmeyi planlıyor. Böylelikle Metaverse dünyasında sağlam adımlarla ilerlemek istediğini gösteren şirket, NFT shop mağazası için de çalışmalara başladı. Küresel pazara 2018’de açılan ve oyun platformu olarak şu an 73 ülkede aktif olan oyun şirketi, Türkiye’de kendi borsasını kurmak için kolları sıvadı.

2022 Ocak ayı itibariyle beş firma ile çözüm ortaklığı yapan platform, çözüm ortaklığı için birçok firma ile görüşmeye devam ediyor. Anlaşması olduğu firmalar arasında ise Przcoin ve Abixcoin bulunan Wider Games, 2022 yılı boyunca 20’ye yakın oyun ile takipçilerini sevindireceğini duyurdu.

‘’Play to earn’’ diye tabir edilen “oyna kazan” mantığı ile kullanıcılarına coin kazanma fırsatı veren oyun şirketi; Android, ios ve web tabanlı oyunlar oynayarak Wider kullanıcılarına widercoin, coin prize ve anlaşmalı olacağı diğer coinleri kazandırabiliyor. Tamamen oyun sektöründe olan Wider Games, ilerleyen günlerde anlaşmalı coinleri platformda sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Wider Coin’in, önümüzdeki haftalarda Türkiye’den bir coin firması ile anlaşmasını kamuoyuna duyurmayı planladığı öğrenildi.



Wider Games, NFT oluşturuyor!

NFT’nin (NonFungible Token), blokzincir meraklılarının oluşturmak istediği dijital bir varlık olduğu biliniyor. Wider Games’de ise kişiye özel NFT oluşturabilmenin yanı sıra blokzincir teknolojisine sahip token elde edilebiliyor. Platformda oluşturulan her NFT, kişiye özel oluyor ve yalnızca kişide bulunuyor. Kullanıcılar, NFT oluşturabilmek için Wider Games web sitesine kaydolup istediği görseli siteye yükleyebiliyor.

