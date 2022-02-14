Adapazarı´nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Sedef Kabaş ile ilgili soruşturmada yeni gelişme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek ve çevresindeki fabrikalara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-02-14 17:58:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.