Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın Yangına müdahale sürüyor

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Sakarya'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Dağdibi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının, hemen yanında bulunan kereste fabrikasına sıçramaması ve kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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