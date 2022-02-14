Adapazarı´nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adapazarı Keresteciler Sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında tesis kullanılmaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-02-14 18:52:33



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