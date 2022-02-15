Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

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Sakarya’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis kentin bazı bölgelerini etkisi altına alırken görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü.

Sakarya’da sabah saatlerinde evlerinden işlerine gitmek için kalkan vatandaşlar güne sisle uyandı. Etkili olan yoğun sis, şehir merkezi, Adapazarı, Serdivan, Erenler ilçeleri ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale geldi.

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