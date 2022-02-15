Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 54 AFS 426 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin neticesinde kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil tarlaya uçtu.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla alakalı jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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