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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su tarifelerinde güncelleme yapıldı

İHA

Su tarifelerinde güncelleme yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulunda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerinde güncelleme yapıldı.
SASKİ Olağanüstü Genel Kurulu, SGM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında 2 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerinde güncellemeler yapıldı. Ayrıca SASKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Şehrin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nden ve Akçay Barajı’ndan suyu şehre ulaştırırken çok ciddi miktarda elektrik tüketimi yaşandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, maliyetleri karşılamak, şehrimize hizmet ve yatırımları aksatmamak adına tarifelerde güncellemelerin yapılmasının zaruri olduğunun altını çizdi.
Yüce, enflasyon nispetinin altında maliyetlere yakın bir fiyat belirlendiğini ifade ederek, "Yüzde 30’luk bir güncelleme yapıyoruz. Bu su tarifelerine değil, suyu musluklara ulaştırırken artan maliyetleri karşılamak için yapılan bir değişimdir. Su bedelleri maliyetleri karşılamıyor. Farklı şekillerle sübvanse ediyoruz. Milletimizden aldığımız yetki ve güçle kurumumuzu daha iyi noktalara taşımak, şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmak, kaliteli suyu musluklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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