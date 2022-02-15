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Başkan Yüce: “Sakarya’yı geleceğin güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz” Büyükşehir’den şehrin güneyine 10 milyon TL’lik yatırım

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve ve Pamukova'da 2 yeni içmesuyu projesine start verdi. Nüfusu artan bölgede alternatif olacak 10 milyon TL'lik projeye Başkan Yüce'nin yaptığı kaynak işlemiyle başlandı. Yüce, "AK Parti olarak temel şiarımız gönül belediyeciliğiyle şehrimizi yarının güçlü Türkiye'sine hazırlayacak projeler üretiyoruz. Bu yatırımlarla bölgeye gelecekte kesintisiz içme suyu sunacağız" dedi.

Başkan Yüce: “Sakarya’yı geleceğin güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz” Büyükşehir’den şehrin güneyine 10 milyon TL’lik yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve ve Pamukova’da 2 yeni içmesuyu projesine start verdi. Nüfusu artan bölgede alternatif olacak 10 milyon TL’lik projeye Başkan Yüce’nin yaptığı kaynak işlemiyle başlandı. Yüce, “AK Parti olarak temel şiarımız gönül belediyeciliğiyle şehrimizi yarının güçlü Türkiye’sine hazırlayacak projeler üretiyoruz. Bu yatırımlarla bölgeye gelecekte kesintisiz içme suyu sunacağız” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde altyapı yatırımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Vatandaşın kaliteli, sağlıklı içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşması için güçlü bir sistem oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, nüfus artışının yaşandığı bölgelere yıllarca hizmet edecek yeni altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda son olarak güneyde Geyve ve Pamukova’da binlerce kişinin ihtiyacını karşılayacak iki yeni projeye başlandı. Projelerin kaynak göreni, Geyve’de yapıldı. Çalışmalar Başkan Yüce’nin yaptığı kaynak işlemiyle başladı.

"Başkan Yüce’ye teşekkür"
Projelerin açılışına Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Adapazarı Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, bölge muhtarları, AK Parti ilçe başkanları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Geyve ve Pamukova belediye başkanları, konuşmalarında uyum içinde yürütülen çalışmalar ve bölgeye kazandırılan yatırımlar için Başkan Yüce’ye teşekkür etti.

“Geyve’ye Sezai Karakoç Gül Bahçesi geliyor”
Başkan Yüce konuşmasında, bölgeye yıllarca hizmet verecek 10 milyon TL’lik yatırımla Geyve ve Pamukova’da toplamda 12 bin 400 metre içme suyu borusu, yine toplamda yaklaşık 2 bin metreküp kapasiteli iki farklı içme suyu toplama deposu inşa edileceğini söyledi. Konuşmasında ayrıca Geyve’de daha önce müjdesi verilen Sezai Karakoç Gül Bahçesi’nin çalışmalarının hızlandığını söyleyen Yüce, “Sezai Karakoç Gül Bahçesi’ni inşallah yakın zamanda kuracağız. Yanında ‘karagül’ yani Kenya gülünün de seracılığını yapacağız. Bizde ayrım yok güneydeki 3 ilçeyi de tek olarak görüyor ve hizmetlerimizi ayırt etmeden götürüyoruz” dedi.

“Güçlü Türkiye’ye hazırlanıyoruz”
AK Parti’nin gönül belediyeciliği şiarıyla Sakarya’yı geleceğin güçlü Türkiye’sine hazırladıklarını söyleyen Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bağlı iştiraklerimizle birlikte hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına gündüz gece demeden faaliyet gösteriyoruz. Alt yapı çalışmalarını, üst yapı çalışmalarını, sosyal belediyecilik faaliyetlerini, sosyal ve kültürel çalışmaları, istihdama yönelik projeleri, kadınlarımız ve çocuklarımıza dair faaliyetleri, tarımsal projeleri, üretim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bir yandan AK Parti Belediyeciliğinin temel şiarı olan gönül belediyeciliği anlayışıyla klasik faaliyetlerimizi yürütüyor bir yandan da şehrimizi yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlayacak vizyon projeler üretiyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarda hemşerilerimiz için en çok fayda sağlayacak sonuçları gözetiyoruz. Bir işe giriştiğimizde çalışamaya dört bir koldan yaklaşıyor ve tüm eksikliklerin giderilmesine gayret ediyoruz” diye konuştu.

“İki projeyi aynı anda ele aldık”
Başkan Yüce hizmeti geciktirmemek için iki projeyi aynı anda ele aldıklarını belirterek, “Geyve merkezinin ve Pamukova üst mahallelerinin içme suyu ihtiyacını gidermek üzere iki proje hazırladık. Ardından hemşerilerimize götüreceğimiz hizmeti geciktirmemek adına bu iki projeyi aynı anda ele aldık ve ikisi için uzun süreçler gerektiren prosedürlerin sayısını teke düşürdük. Mevcut nüfus artışıyla birlikte ileride yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak adına Geyve merkez mahallelerinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Geyve’ye 4 kilometre uzunluğunda ve 400 milimetre ebadında içme suyu hattı inşa ediyoruz. Ayrıca 500 metreküp kapasiteli bir içme suyu toplama deposu inşa ediyoruz. Böylece 6 milyon 500 bin lira yatırım yapmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“10 milyon TL’lik yatırım”
Nüfus artış oranları doğrultusunda adım attıklarını ifade eden Yüce, gayretin halka kesintisiz ve sağlıklı içmesuyu sunmak olduğunu vurgularken, “Yine Pamukova’nın Hüseyinli, Çilekli, Akçakaya mahallelerinin nüfus artışıyla orantılı oluşabilecek ihtiyaçlarını karşılamak için de bir çalışma yürütüyoruz. Hemşerilerimizin kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak adına yürüttüğümüz bu çalışma kapsamında 8 kilometrelik içme suyu hattı ve 300 metreküplük içme suyu deposu inşa ediyoruz. Böylece 3 milyon 500 bin lira yatırım yapıyoruz. Geyve merkezi ve Pamukova üst mahalleleri için yürüttüğümüz bu iki çalışma için toplamda 10 milyon lira yatırım yapmış oluyoruz. Geyve ve Pamukova için hayata geçirdiğimiz projelerimizin hayırlı olmasını niyaz ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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