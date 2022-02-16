Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri´ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. Bu anlar, kameraya yansırken, AFAD ekibi arama başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri de botla nehir yatağı boyunca arama yaptı. Salih Ş.'nin suya atladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Salih Ş.'nin peşindeki kişilerden kaçtığı iddia edilirken, görüntülerde ise arkasından gelen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Salih Ş.'yi arama çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-02-16 11:12:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.