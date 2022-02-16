Özel gereksinimli bireyin gelinlik hayali gerçek oldu Gelin arabasıyla geldiği kına salonunda şarkı söyleyip oyun oynadı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde en büyük hayali gelinlik giymek olan özel gereksinimli 43 yaşındaki Esra Kanar için temsili kına gecesi yapıldı. Gelin arabasıyla geldiği kına salonunda şarkı söyleyip oyun oynayan Kanar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Tek hayali gelinlik giyerek kına gecesi yapmak olan özel gereksinimli 43 yaşındaki Esra Kanar için AK Parti Arifiye İlçe Başkanlığı harekete geçti. Kanar için gelin arabasından kına gecesine kadar temsili bir eğlence düzenlendi. İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı gece yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Gelin gelişi, takı merasimi ve kına yakılmasının ardından şarkılar eşliğinde oynayan Kanar, yakınları ile doyasıya eğlendi. Kanar, unutulmaz bir gece yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Mikrofonu eline alan Kanar, "Çok mutluyum teşekkür ederim” dedikten sonra sevdiği şarkıyı söyledi.

AK Parti Arifiye İlçe Kadın Kolları Serap Yıldız ise "AK Parti Arifiye İlçe Kadın Kolları olarak tek hayali beyaz bir gelinlik giyinip kınası olmasını isteyen masum yürekli kızımız Esra’nın kınasını gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bu güzel yolculuk hatıralarımızda en kalıcı mutlu izlerden oldu. Bu mutluluğun izinde emeği geçen, bizleri yalnız bırakmayıp yanımızda olan herkese kıymetli kadın kolları yönetimim adına çok teşekkür ederim” dedi.

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