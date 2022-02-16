Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda daha önceden de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan şahıslarında bulunduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Sakarya merkezli İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 20 şahıs yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, yasaklanmış kitap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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