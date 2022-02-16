Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

İHA

Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı.
Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir taksici trafikte motosikletli kurye ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taksi şoförü aracından aldığı testere ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.
Görüntülerde, taksicinin elindeki testereyle motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışması ve vatandaşların kavgayı ayırmak için araya girmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Siviller ve belediye personelinden oluşan arama kurtarma ekibi kurulacak
YEREL HABERLER Siviller ve belediye personelinden oluşan arama ...
Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı 41 adet kombi ve 2 televizyon ele geçirildi
YEREL HABERLER Yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli ...
Özel gereksinimli bireyin gelinlik hayali gerçek oldu Gelin arabasıyla geldiği kına salonunda şarkı söyleyip oyun oynadı
YEREL HABERLER Özel gereksinimli bireyin gelinlik hayali gerçek ...
Yazlık evlerden 41 kombi çalan 14 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yazlık evlerden 41 kombi çalan 14 kişi yakalandı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ...
İş yeri hırsızı kamerada
YEREL HABERLER İş yeri hırsızı kamerada
Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu
YEREL HABERLER Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu
Kağıda aktarılan fikirler, öğrencilerin ellerinde hayat buldu
YEREL HABERLER Kağıda aktarılan fikirler, öğrencilerin ellerinde ...
Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı Peşindeki şahıslardan kaçmak için Sakarya Nehri’ne atladığı iddia edildi Şahsın suya atlayarak nehirde yüzmeye çalıştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma ...
Sakarya’dan kardeş şehir Ağrı Taşlıçay’a yardım eli 700 koli yardım malzemesi daha dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Sakarya’dan kardeş şehir Ağrı Taşlıçay’a yardım ...
Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Eşyaları bulunan şahsın arama çalışmaları devam ...
Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
Başkan Yüce: “Sakarya’yı geleceğin güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz” Büyükşehir’den şehrin güneyine 10 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Sakarya’yı geleceğin güçlü Türkiye’sine ...
Sanatseverler bu etkinlikte buluşacak
YEREL HABERLER Sanatseverler bu etkinlikte buluşacak
Parkta çıkan kavgada iki kişiyi vurmuştu, tutuklandı
YEREL HABERLER Parkta çıkan kavgada iki kişiyi vurmuştu, tutuklandı
Su tarifelerinde güncelleme yapıldı
YEREL HABERLER Su tarifelerinde güncelleme yapıldı
Hastane bahçesinde husumetlisini yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde husumetlisini yaralayan şüpheli ...
D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı Korku ve panik anları kamerada
YEREL HABERLER D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün ...
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına çarptı Yaralanarak bölgede mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı Traktör römorkunda ambulansa kadar işte böyle taşındı
YEREL HABERLER Karda şişme bot ile kayarken binanın duvarına ...
Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 ...
Sakarya’da hastane önünde hareketli dakikalar Karşılaştığı husumetlisini hastane önünde vurarak kayıplara karıştı Polis ekipleri uzun süre bölgede boş kovan aradı
YEREL HABERLER Sakarya’da hastane önünde hareketli ...
Şehrin ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı Sakarya’da bir parkta meydana gelen kavganın ardından şüpheliler kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Şehrin ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.