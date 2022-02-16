Serdivan’da çöp konteynerlerine bakım yapıldı

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Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki konteynerleri dezenfekte ediyor.

Serdivan genelindeki çöp konteynerleri, yıkama ve dezenfekte aracının içerisindeki Sağlık Bakanlığı onaylı özel solüsyonlarla temizleniyor. Ayrıca konteynerlerin yerleştirildiği alanlar da ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

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