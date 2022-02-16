Taksici, motosikletli kuryeye testereyle saldırdı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, taksi sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldırdı. Araya girenler tarafları ayırırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2022-02-16 17:17:13
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