AKM’de Münip Utandı ile Türk Müziği şöleni

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında AKM’de sahne alan Münip Utandı, Türk Müziği severlerin hafızasına kazınacak bir konser verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Oluşturduğu takvimde sanat camiasından kıymetli isimlere yer veren Büyükşehir, vatandaşlara birbirinden güzel programlarda buluşma imkanı sunuyor. Gerçekleştirdiği konserlerle müzikseverlerin memnuniyetini kazanan Büyükşehir’in son programında Türk sanat müziği solist ve koristi Münip Utandı sahne aldı. Konser programı müzikseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın kıymetli vatandaşlarını müzikle, sanatla dolu programlarda bir araya getirmeye devam ediyoruz. Müzikten, tiyatroya, sinemadan, tarihe her türlü alanda programlar düzenliyoruz. Yine dolu dolu geçen Şubat kültür takvimimiz kıymetli isim Münip Utandı’nın konseri ile devam etti. Ay boyunca yine güzel programlarımız olacak, tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.

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