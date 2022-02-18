Önce karısını tüfekle vurdu, sonra kayınvalidesini dipçikle yaraladı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle vuran koca, daha sonrasında kayınvalidesini tüfeğin dipçiğiyle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli evde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, Hacıoğlu Mahallesi Yaşar Güler Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. ile eşi B.P. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada A.P. evinde bulunan tüfekle önce eşini vurdu daha sonrasında kayınvalidesi S.T.’yi tüfeğin dipçiğiyle başından yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli koca polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan B.P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.