Eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini darbetti

İsa ÇİÇEK/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde A.P., evde tartıştığı eşi B.P.´yi tüfekle ateş ederek vurdu, kayınvalidesi S.T.´yi (51) ise darbetti. Yaralanan B.P. ve annesi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi´nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. A.P., eşi B.P. evde ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. A.P., tüfeği ateşleyerek eşi B.P.´yi vurdu. A.P. evde bulunan kayınvalidesi S.T.´yi ise tüfeğin dipçiğiyle darbetti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan B.P. ve annesi S.T., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
Polis ekipleri A.P.´yi gözaltına alırken, olayda kullandığı tüfeğe el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK
2022-02-18 18:53:01
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