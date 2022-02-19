Özel gereksinimli çocuklara birçok alanda eğitim veriyorlar

Özel gereksinimli çocukların gelişim düzeylerini takip ederek eğitim veren ve tüm gelişim alanlarına ait uzmanları içinde barındıran DORA Gelişim Akademisi, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

Kocaeli’nde kanıt temelli ve bilimsel yöntemleri kullanmayı ilke edinerek yola çıkan DORA Gelişim Akademisi kurucuları Utku Şair ve Yıldıray Kılıç, özel gereksinimli çocuklara birçok alanda eğitim veriyor. Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma bozuklukları, öğrenme güçlüğü gibi eğitimler veren merkez, tüm gelişim alanlarına ait uzmanları içinde barındırıyor. Çocukların gelişim düzeylerini yakından takip eden merkez, seanslara aileleri de alarak verilen eğitimleri izlemelerine olanak sağlıyor. Bu doğrulta merkez, 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla Hevin Cumsen ve Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlenen ‘1. İş ve Kariyer Ödülleri’ töreninde “İzmit’in En Başarılı Özel Eğitim Merkezi” ödülüne layık görüldü. Kurucularının da özel eğitim uzmanı olduğu merkez aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

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