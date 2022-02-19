25 yıllık içme suyu altyapısı yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Taraklı ilçesinde 25 yıl önce inşa edilen içme suyu altyapısını yenileyerek bölgeye 5 bin metrelik içme suyu hattı kazandırdı.

SASKİ, Duman Mahallesi’nde 25 yıl önce inşa edilen, ömrünü tamamlamış içme suyu altyapısını yenileyerek bölgeye 3 bin metre ana hat, 2 bin metre abone hattı olmak üzere toplam 5 bin metrelik içme suyu hattı kazandırdı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir SASKİ olarak kentimizin her bölgesine hizmet götürmek için gayretle çalışıyoruz. Yenileme ve onarım çalışmalarımızı Taraklı Duman Mahallesi’nde devam ettik. Bu sayede bölgeye gelecekte sorunsuz hizmet verecek yeni bir hat kazandırmış olduk. Çalışmalarımız tüm ilçe ve mahallelerde aralıksız devam edecektir” denildi.

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