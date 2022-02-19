SUBÜ’de Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurul Toplantısı tamamlandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 20212022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurul Toplantısı tamamlandı.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, fakülte ve meslek yüksekokullarına ayrı ayrı olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın genel bilgilendirici sunumu ile başlayan toplantıda daha sonra eğitimöğretim alanında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, ArGe alanında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve topluma hizmet alanında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar teknik ile uygulamalı detayların aktarıldığı sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlar sonrasında ise sorucevap bölümünde akademisyenlerden gelen talep ve öneriler üzerinde duruldu. SUBÜ’nün dengeli ve güç kazanarak büyümeye devam ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrenci sayılarının 26 bin 497’ye personel sayılarının ise bin 80’e ulaştığını belirtti. Pandemi sürecine değinen Sarıbıyık, tüm akademik ve idari personellerinin süreç içerisinde özveri ile çalıştıklarına değindi.



“Odaklanılması gereken nokta öğrenim kazanmak”

Eğitimöğretim süreçlerinde asıl olanın öğrenim kazanımları olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, “İster teorik isterse uygulamalı eğitim olsun bu böyledir. Yüz yüze eğitimle, online eğitimle ya uygulamalı eğitimle hangi şekilde olursa olsun odaklanılması gereken noktanın öğrenim kazanımları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tabi öğrenim kazanımlarına ulaşmayı destekleyecek bir yeniliği daha hayata geçirdik. SUBÜ Stüdyoları içerisinde ders stüdyomuz da tamamlandı. İlgili birkaç ders belirleyerek orada çekimlere başladık. Bu stüdyo ders ile ilgili zengin bir içerik geliştirebilmeye yardımcı oluyor. Pandeminin mecbur kıldığı uzaktan eğitimin böyle bir gelişime katkı sağladığı bir gerçek. İşte şimdi bunu stüdyomuzla birlikte öğrencilerimiz için faydaya dönüştürmeye başladık” dedi.



“Türkiye’nin ilk Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü kurduk”

Teknopark çalışmalarında son aşamaya geldikleri bilgisini veren Sarıbıyık, “Teknoparkımızı inşa edeceğimiz eski Toyota Diş Hastanesi’nin bulunduğu bölgenin Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmesinin ardından Teknopark kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerekli başvuruyu yaptık. İnşallah en kısa süre içerisinde bakanımızla görüşerek bu süreci de sonlandırmış olacağız. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz gerek topluluk faaliyetleri gerekse teknoloji yarışmaları kapsamında yıl boyunca geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onların çabalarını takdir ediyoruz. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde Türkiye’nin ilk Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü kurduk. Şu anda koordinatörlüğümüz için çok donanımlı bir yer hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz artık çalışmalarını o alanda yürütebilecekler. Sonradan oluşturduğumuz her alan gibi orası da son derece şık ve kullanışlı olacak” diye konuştu.



“Bölgede tek olan bu okulumuzun bir marka okul olması için çalışıyoruz”

Son genel kurulun üzerinden geçen 5 ayda üniversite adına yaşanan önemli gelişmelere de dikkat çeken Sarıbıyık, “Denizcilik MYO’muzu son derece şık ve donanımlı yeni binasına kavuşturduk. Bölgede tek olan bu okulumuzun bir marka okul olması için çalışıyoruz. O yolda da ilerliyoruz. HAVELSAN ve Sakarya Barosu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok iş birliğine imza attık. Yeni iş birlikleri hem öğrencilerimizin uygulamalı eğitim yapabileceği ve istihdam edilebileceği yeni imkânlar ortaya çıkarıyor, hem de iş dünyası ile dirsek temasımızı artırarak sağladığımız katkının artmasına vesile oluyor. Bildiğiniz üzere bir süre önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından özel bir kategori olan Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler kategorisine dâhil edilmiştik. Geçtiğimiz dönem ise Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirmede ‘Genç ve Dinamik Bir Üniversite’ olarak tanımlandık. Pamukova MYO’muzda oluşturduğumuz laboratuvarda bir süredir süt ürünleri üretimine başlamıştık. Kısa süre önce bu ürünleri SUBÜ markasıyla ticari birer ürün olarak satmak için gerekli onayları da aldık. Sürekli kendisini geliştiren ve üzerine koyarak ilerleyen bir üniversite olarak önümüzdeki genel kurulda birçok başarımızı daha konuşacağımızdan eminim” şeklinde konuştu.

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