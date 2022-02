Dijital Çağ ve İnsanlığın Dönüşümü AKM’de konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Dijital Çağ ve İnsanlığın Dönüşümü’ adlı konferans ile USMED Başkanı Said Ercan dinleyicisiyle buluştu. AKM’de gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan Ercan, çağımızda ve bundan sonraki dönemlerde internet kullanımının toplum üzerindeki yarar ve zararlarını anlatarak internetin doğru kullanımıyla ilgili bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri söyleşi, konser, tiyatro ve konferans gibi alanında uzman kişilerin katıldığı programlarla devam ediyor. Bu kapsamda AKM’de düzenlenen ‘Dijital Çağ ve İnsanlığın Dönüşümü’ adlı konferansa katılan vatandaşlar, Ulusal Sosyal Medya Derneği (USMEN) Başkanı Said Ercan ile bir araya gelerek içerisinde bulunduğumuz çağda internetin toplum üzerinde yaşattığı olumsuz durumlardan bahsetti.

Katılımın yoğun olduğu programda vatandaşlar internetin aile yapısı ve çocuklara olan etkisiyle ilgili sorularını konuşmacı Said Ercan’a sordu. Programın sonunda hediye ettiği kitapları imzalayan Ercan ise Sakarya’da kendisine ve konferansa gösterilen yoğun ilginden memnun olduğunu dile getirdi.

İnternetin her geçen gün hayatımıza girdiğini ve bizi gerçek hayattan koparıp meşgul ettiğini söyleyen Ercan, “Kapitalizm çocuklarımızı teknolojiyle meşgul ediyor. Kapitalizm meşgul ederek işgal yapar. Farkındaysanız hepimiz çok meşgulüz. Bu alternatifsiz kalma ve meşguliyet düzeninde bizim özümüze asıl Anadolu yaşantımıza dönmemizin zamanı geldi. Türkiye’de sürekli telefona bakma süresi 56 saniyedir. Elimizde sürekli telefonun olması çocuklarımıza da bunun örnek olmasını sağlıyor. Sosyal medyada sürekli gördüğümüz yapay hayatlar aslında bir yalanın sürekli yaşanmasından ibarettir. Aslında insanlar gerçek hayattan kopup tamamen sosyal hayatta yaşanan yalan hayatların yarışı içerisine girdiler. Asıl moda hakiki ve gerçek bir Müslüman olabilmek. Ocak 2022 verilerine göre dünyada en fazla İnstagram kullanan ülke Türkiye’dir. Tiktok’ta ise dünya üçüncüsüyüz. Gördüğünüz gibi bizleri nasıl meşgul ettiklerine hep birlikte veriler eşliğinde şahit oluyoruz. Bu yüzden dijital medya okuryazarlığı her geçen gün daha önemli hale gelmeye başlıyor. Bilinçli bir kullanıcı olmamız İçin öncelikle acele bir şekilde dijital dünyayı ayrıntılarıyla öğrenmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

