Otomobil cadde ortasında alev topuna döndü Aracın alevlere teslim olduğu anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil seyir halindeyken biranda alev aldı. Olayı fark ederek aracından inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede aracı saran alevler panik oluşturdu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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