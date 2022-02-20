Nehre atlayan pazarcı için Karasu'da dalgıçlı arama

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne atlayıp kaybolan pazarcı Salih Şimşek'i (31) arama çalışmaları, botlarla Karasu'da sürüyor. AFAD ve dalgıç polisler, 15 kilometrelik alanda tarama yaptı.
Güneşler Mahallesi'nde pazarcılık yapan Salih Şimşek, 15 Şubat'ta Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne atladı. Şimşek'in atlama görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla gelen polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bu süreç içinde aramalardan bir sonuç çıkmadı. Ekipler, bugün de Karasu ilçesinde arama çalışması yaptı. AFAD ve dalgıç polisler, Sakarya Nehri'nin döküldüğü Karasu ilçesinde de botlarla arama başlattı. Nehrin geçtiği 15 kilometrelik alanda arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2022-02-20 17:05:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.