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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kişinin öldüğü olayda şüphelinin ifadeleri ve ayrıntılar ortaya çıktı

İHA

3 kişinin öldüğü olayda şüphelinin ifadeleri ve ayrıntılar ortaya çıktı

Sakarya’da yaklaşık 6 ay önce meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda tutuklu olan şüpheli Y.Ş.’nin verdiği ifade ve olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
Olay, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi 13 No’lu Cadde üzerinde meydana gelmişti. Olayda vefat eden Safet Şanlı’nın damadının, olay öncesinde birkaç yıl şüpheli Y.Ş’nin iş yerinde personel olarak çalıştığı ve bu çalıştığı süre zarfında iş yerinden zimmetine usulsüz para geçirdiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı. Çıkan olayda yaralanan şüpheli Y.Ş. (43), amcası Safet Şanlı (67), yengesi Nürhan Şanlı (54) ve amcasının oğlu Gökhan Şanlı’yı (36) vurarak öldürmüştü. Yaşanan olay sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

“Aile arasındaki olaylar iş yerinden zimmete para geçirildikten sonra başladı”
Y.Ş. ifadesinde, aralarındaki husumetin eski çalışanı olan amcasının damadının kendisine ait iş yerinden zimmetine para geçirmesinden sonra başladığını, ondan öncesinde herhangi bir husumetlerinin olmadığını, akraba ilişkilerinin olağan seyriyle o güne kadar devam ettiğini iddia etti. Meselenin köyde duyulmasından sonra amcasının ailesinin hırs yaptığını ve aralarında sık sık problemler yaşandığını, kendisi meseleyi mahkemeye intikal ettirip hukuki prosedür izlemesine rağmen amcasının ailesi tarafından kendisine ve ailesine karşı bir çok sataşma olduğunu, konuyu çarpıtmak için ailesine ağır iftiralar atıldığını, amcasının oğlu tarafından birçok kez açıktan tehdit edildiğini, köyde silah taşımaya da o süreçten sonra başladığını ve bu olanlara civar komşuların şahit olduğunu, aralarında yaşanan olayların bir kısmının da kolluk kuvvetlerine intikal ettiğini belirtti.

“Karanlık olduğu için hedef gözetmeden ateş açılan bölgeye karşılık vermiş”
Şüpheli Y.Ş, 3 Haziran gecesi yaşanan olayın, aile içerisinde yaşadıkları konuları konuşmak, kendisine ve ailesine karşı sürekli olarak taşkınlık yapan kuzeni Gökhan Şanlı’yı şikayet etmek üzere bir diğer amcası Kadir Şanlı'nın yanına gitmek istediği esnada meydana geldiğini iddia etti. Amcası Kadir Şanlı’nın evinin önüne aracını park ettiği sırada Kadir Şanlı’nın evi ile birleşik olan Safet Şanlı’nın evinin oradan kendisine ateş açıldığını, bu esnada kendisi yoldaki sokak lambasının altında fakat ateşin geldiği avlu içi karanlık olduğu için hedef gözetmeden kendisine ateş açılan bölgeye doğru karşılık verdiğini iddia eden şüpheli; yaralandığı ve kendisine yönelik saldırıya devam edildiği için aracına binerek olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

“Gökhan ile yengemin vurulduğunu hastanede gözümü açınca öğrendim”
Şüpheli Y.Ş., Cumhuriyet Başsavcılığında alınan savunmasında, “Olay günü dayım Nihat’ın yanına akşam saatinde gittim. Daha sonra buradan Kadir amcamın yanına gitmek üzere ayrıldım. Kadir amcamın yanına giderken babam arayarak rahatsızlandığını söyledi ve eve gittim. Babamı kontrol ettikten sonra aracım ile E5 kısmına çıkmak için yola koyulduğum sırada Gökhan arkamdan, önüme doğru geldi ve aniden frene basmak zorunda kaldım. Etrafımda iki tur attı ve aşağıya inerek Gökhan’a durması için el ettim ancak Gökhan durmadı. Mevzuları konuşmak için Kadir Şanlı’nın evine gitmek üzere yola çıktım. Evinin önüne aracı çektiğimde, arabanın arkasından birisinin seslendiği ve küfür içerikli ses geldiğini duyarak indim. Stepnenin olduğu tarafa geçtim, sokak lambasının altındaydım. Kadir Şanlı ile Safet Şanlı’nın evi bitişik. O esnada Safet’in evinin olduğu yer çok karanlıktı ve stepnenin oradan ayrılırken iki kez ateş açıldı. İlk ateşi sağ tarafımdan aldım, daha sonrasında amcam Safet’in ardiyesinin bulunduğu yerden bu ateşin geldiğini gördüm ancak karanlık olduğu için kimin attığını göremedim. Daha sonrasında amcam yanıma küfür ederek gelip bahçeye doğru sürükledi o esnada itekledim ve yere düştü. Tüfek amcam yere düşmeden patladı. O sırada kendime dördüncü kez ateş yapıldı. Kasık ve karın bölgemden yaralanarak yere düştüm, elimde gözümü kapattığım esnada beşinci atış geldi. Amcamın düştüğü sırada silahımı kurdum, elimle gözümü kapattıktan sonra bütün şarjörü rastgele amcamın evinin bahçe kısmına boşalttım. Bu sırada ateş eden tüfek hiç durmadı, kimsenin sesini duymadım. Yaralandığım için emekleyerek araca bindim ve eve gittim. Oğlum Ahmet, ‘baba ne yaptın’ dedi ben de ‘oğlum bana pusu kurmuşlar kurtuldum, amcam vuruldu, hemen jandarmayı ara Gökhan buraya gelebilir, dikkatli olun’ deyip Gökhan’ın beni takip etme ihtimaline karşılık yanıma evden yedek şarjör alarak hastaneye gitmek üzere yola çıktım. Büfenin oraya kadar gidebildim, orada durdum. Babamlar beni almaya geldi. Arabaya bindim, nefes alamıyordum en son hatırladığım bunlar. Ben gözümü açtığımda ambulansa bindiriliyordum. Daha sonrasında tekrar gözümü açtığımda devlet hastanesindeydim ve Gökhan’la yengemin vurulduğunu o zaman öğrendim. Olanlardan pişmanım. Hiç olsun istemezdim. Kimseyi öldürme kastım niyetim yoktu. Çok üzgünüm. İşlerim perişan oldu ailem yıkıldı” ifadelerine yer verdi.

“Olayda tüfek ayrıntısı”
Yaşanan olay sonrasında hastanede tedavi altına alınan ve ameliyat edilen şüpheli Y.Ş.’nin vücudunun ağırlıklı olarak göğüs ve karın boşluğu olmak üzere çeşitli bölgelerinden birçok saçma çıkarıldığı, aynı şekilde bu saçmaların araca da zarar verildiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme neticesinde ise, Gökhan Şanlı tarafından kullanıldığı düşünülen tüfeğin namlusu da şişmiş bir şekilde bulundu. Olay sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Y.Ş., yapılan ilk duruşma sonrasında tutukluluk halinin devamına karar verilerek cezaevine gönderildi.

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