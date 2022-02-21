Sakarya D100 Karayolu’nda seyir halindeki motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü hem kendini hem diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yürekleri ağza getiren anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

D100 Karayolu Hendek istikametinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ölümü göze alan ve motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan bir sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Kafasında sadece kaskı olan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsünün yanında oturan yolcu ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosiklet ile tırı solladığı, daha sonrasında sağ şeride geçtiği ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görülüyor.

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