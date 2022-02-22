Kablo hırsızının evinden 9 silah çıktı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, iletişimi sağlayan bakır kabloları çaldığı tespit edilen K.S., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. K.S.´nin evinde 4 tabanca, 5 av tüfeği, 1 havalı tabanca, 1 kama, 6 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iletişimi sağlayan bakır kabloların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin K.S. olduğunu belirledi. K.S. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 havalı tabanca, 1 kama, 6 bıçak, 1 muşta, 1 demir kesme makası ile telefon kabloları ele geçirildi. K.S. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-02-22 10:34:09



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