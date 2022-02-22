Sakarya´da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Levent KIZILASLAN

2022-02-22 13:32:08



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