Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Sakarya’da polis ekiplerince DEAŞ’a terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu 3 şahıs Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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