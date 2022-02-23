1 kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, ocak ayında iki grup arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren İsa Kara'nın (27) tabancayla vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi´nde 2 Ocak gecesi, husumetli olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.Ç. (30), tabancayla İsa Kara'yı vurdu. Gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, kurtarılamadı.

Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüphelilerin A.Ç. tutuklandı, E.Ç., B.Ç., S.Ç. ve O.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada, silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup tekme tokat kavga ederken, A.Ç.'nin tabancasını çıkarıp peş peşe ateş ettiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2022-02-23 12:24:32



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