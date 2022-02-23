Altınküre Okulları, öğrencilerini sanatla buluşturdu

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Altınküre Okulları Teknokent Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Son 5 Dakika’ isimli oyunda bir araya geldi.

Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında AKM’de Tiyatro Retorik tarafından ‘Son 5 Dakika’ isimli tiyatro gösterimi sahnelendi. Altınküre Okulları Teknokent koleji 9. ve 10. sınıf öğrencileri, öğretmen ile idarecilerinden oluşan 100 kişilik kadro ise sahnede yerini aldı. Oyun sonunda Teknokent Koleji öğrenci ve öğretmenleri tiyatro oyuncularıyla tanıştı.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, “Öğrencilerimizi kültürel faaliyetlere yönlendirmek, tiyatroyu sevdirmek ve gerçek hayatla ilgi kurmalarını sağlamak amacıyla edebiyat öğretmenlerimizin bir girişim olarak başlattıkları tiyatro etkinliği öğrencilerimiz tarafından yoğun talep görüyor. Ortak paylaşım alanları oluştuğu için öğretmenöğrenci ilişkileri de gelişmiş oluyor. Tiyatro Retorik oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlar, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin kültür sanat etkinliklerindeki sundukları hizmetleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

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