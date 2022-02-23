Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin TL ele geçirildi

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Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayan şüpheliler uyuşturucu maddesini yola saçarak kaçmaya çalıştı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 26 bin 85 TL ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehirde suça geçit vermiyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapasımda Adapazarı ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Polisler tarafından yakalanacağını anlayan şüpheliler, uyuşturucu maddesini yola saçarak kaçmaya çalıştılar. Ekiplerce yakalanan iki araç içerisinde yapılan aramalarda; 188 adet extacy hap, 183,57 gram metamfetamin maddesi, 47,62 gram toz halinde extacy maddesi, 16,98 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 26 bin 85 TL ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda T.C., C.K., C.A., M.M. ve F.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak’ suçundan adli mercilere sevk edilecek.

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