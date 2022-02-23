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13 mahalleye kesintisiz içme suyu sağlayacak sondaj projesine başlandı

İHA

13 mahalleye kesintisiz içme suyu sağlayacak sondaj projesine başlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli ile Kaynarca ilçelerinde olmak üzere toplam 13 mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak yeni bir sondaj projesine başladı.
Ferizli’de Bakırlı, Ceylandere, Nalköy, Aburazak, Sarıahmet, Hocaoğlu, Kuşça, Ağacık ve Doğancı mahalleleri olmak üzere 9 mahallede, Kaynarca’da da Yeşilova, Büyükyanık, Gürpınar ve Üçoluk mahalleleri olmak üzere 4 mahallede toplamda ise 13 mahallede yaklaşık 12 bin kişiye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak sondaj projesinin açılışı yapıldı. Ferizli Karadiken Mahallesi’nde başlanan sondaj projesinin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, büyükşehir ve SASKİ bürokratları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sondaj projesinin Ferizli ve Kaynarca’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, açılış töreni sonrası içme suyu kaynağında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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