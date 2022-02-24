Sakarya’da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde su seviyesi, son yılların en yüksek seviyesine ulaşarak 32.20’ye ulaştı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından korunan ve sürekli olarak izlenen Sapanca Gölü’nden sevindiren haber daha geldi. Göl havzasının çevresini koruyan, kaçak kullanımları teknik teçhizatlarla tespit eden, su kalitesini tam donanımlı laboratuvarında inceleyen Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalardan olumlu dönüşler aldı. Özellikle son yıllarda su kalitesi en iyi noktaya ulaştı, gölden su kullanımları da tam anlamıyla denetim mekanizmasına dahil oldu. Göldeki seviye ise bugün itibariyle maksimum olan 32.20’ye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Hamdolsun, dünyanın kuraklığı konuştuğu bir dönemde gölümüzün maksimuma ulaştığını gördük. Koruyup kollamak için çok çalıştık, sonuçlarını alıyoruz. SASKİ olarak gölün korunması ve varlığını en iyi şekilde sürdürebilmesi için şehirde her an nöbet tutuyoruz. Suyun kalitesi, gölden su kullanımı ve çevre faktörlerini inceleyip gerekli müdahaleleri geç kalmadan yapıyoruz. Yıllar önce kuraklıkla karşı karşıya kalan gölümüz Allah’ın nasip ettiği bereket ve çalışmalarımızla en iyi noktaya ulaşmıştır” dedi.

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