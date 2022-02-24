Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, silah ve mühimmatlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya karşı etkin mücadele sürüyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa ait adresler ve araçta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.Ç. ve H.H. isimli şahısların ikametinde ve arabasında yapılan aramalarda; 698 adet extacy hap, 30 gram sentetik toz uyuşturucu, 156 gram cannabinoid, 86 gram metamfetamin, 11 gram Hint keneviri ve 2 adet de hassas terazi ele geçirildi.
Ayrı yine şahısların adres ve araçlarında yapılan arama neticesinde 1 adet ruhsatsız silah ile bu silaha ait olduğu tespit edilen 4 adet fişek yakalandı. İki şahıs, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.