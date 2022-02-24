Evinde 1 kilo 750 gram uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 750 gram esrar ve 150 gram uyuşturucu madde tohumu ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında S.B. isimli şüphelinin Kurtköy Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 750 gram esrar, 150 gram uyuşturucu tohumu ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli gözaltına alınırken işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.