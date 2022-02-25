Geceleri kavşakta drift mahalleliyi bıktırdı Otomobilin drift yaptığı anları kayıt altına aldı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kavşakta gece geç saatlerde atılan driftler mahalleliyi bezdirdi. Ses üzerine uykusundan uyandığını belirterek duruma tepki gösteren bir vatandaş ise bir aracın kavşak üzerinde drif attığı anları kayıt altına aldı.

Adapazarı ilçesi Kumköy Mahallesi’nde bulunan kavşakta gece saatlerinde atılan drift mahalleliyi bıktırdı. Gece geç saatlerde bölgeye gelen bazı araç sürücülerin kavşak üzerinde attığı drift sesleri üzerine uykusundan uyandığını belirten bir vatandaş duruma tepki göstererek, o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde; otomobilin kavşak üzerinde defalarca drift atması yer aldı.

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