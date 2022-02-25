Üniversiteli Melike, apartta ölü bulundu (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kaldığı apartta ölü bulunan üniversite öğrencisi Melike Baki'nin (22) cenazesi, Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Gölköprü Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Melike'nin babası Ömer Baki, yakınları ve bölge halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Melike Baki'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yakınları, Melike'nin mezarı başında gözyaşı döktü.

'İDOLÜN SENİ HİÇ UNUTMAYACAK'

Öte yandan Melike Baki'nin lisede beden eğitimi öğretmeni olan Ayşegül Demirbaş Örgen, kendisini örnek alan öğrencisiyle ilgili, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında, nereden çıktı şimdi bu ayrılık? Ölümdü adı, ne zaman, nereden geleceği belli olmayan. Zengini, fakiri, yaşlıyı, genci ayırt etmeyen ama soğukluğunu her zaman hissettiren. Çok erken oldu bu veda. Daha hayallerinin benimle olan kısmını gerçekleştirecektik birlikte. Mezun olmana az kalmıştı, daha beden eğitimi öğretmeni olacaktın. Sözümüz vardı ama yarım kaldı. Mekanın cennet bahçeleri olsun güzel Melike'm. Allah, ailene sabırların en büyüğünü versin inşallah. İdolün seni hiç unutmayacak" dedi.Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-02-25 16:49:25



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