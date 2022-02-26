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Müşteri gibi geldikleri dükkanda biri oyaladı diğer çaldı Telefonu çalınan işçi o anları anlattı: “Önemli olan telefon değil, 5-6 yaşındaki çocuğa bunun yaptırılması”

İHA

Müşteri gibi geldikleri dükkanda biri oyaladı diğer çaldı Telefonu çalınan işçi o anları anlattı: “Önemli olan telefon değil, 5-6 yaşındaki çocuğa bunun yaptırılması”

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir dükkana müşteri gibi giren 1’i çocuk 2 kişi çalışanın telefonunu çaldı. Şüphelinin çalışan ve dükkan sahibini oyalarken yaklaşık 7 yaşındaki çocuğun telefonu çalması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Kamil Sokak’ta bulunan ses sistemi satan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 1’i çocuk 2 kişi dükkana gelerek bazı malzemelerin fiyatlarını sordu. Daha sonrasında şüphelilerden biri dışarıda bulunan araç içerisindeki malzemelere baktığı esnada yaklaşık 7 yaşında olan çocuk ise masa üzerinde duran telefonu şarj kablosundan ayırarak aldı.

“7 yaşındaki hırsızın telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı”
Şüpheliler olay yerinden ayrılırken iş yeri çalışanı Efe Emir Bedir daha sonra masayı kontrol ettiğinde telefonun olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasının inceleyen Bedir, telefonunun çalındığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerden birinin dükkanda ve araç içerisinde malzemelere baktığı esnada yaklaşık 7 yaşındaki çocuğun telefonu masanın üzerinden alması ve daha sonrasında yanındaki şüpheliyle uzaklaşması yer alıyor.

“Önemli olan telefon değil, 56 yaşındaki çocuğa bunu yaptırılması”
Maddi zararından çok küçük yaştaki çocuğun hırsızlık yapmasına üzüldüğünü ifade ederek o anları anlatan Efe Emir Bedir, “Cumartesi akşamı saat 88 buçuk civarlarında biz dışarıda çalışırken dükkanın kapısı açıktı. O sırada müşteri gibi biri 20 yaşlarında diğeri 56 yaşlarında çocuk içeri girdi. Büyük olan kalkıp ürünlere bakmaya başladı o sırada da benim telefonum masanın üzerindeydi. Arkadaşım aradı o sırada sanırım fark ettiler telefonu sonrasında büyük olan bizim yanımıza geldi. Adam dibimizdeydi tanıdık sandık bende bir ey demedim. Küçük olanda o sırada telefonu almış sonrada yürümeye başladılar. Çocuk telefonu şarjdan bile çıkartamıyor gücü yok ona rağmen çocuğa telefonu çaldırıyorlar. Zaten ilk seferinde şarjdan ayıramıyor korkuyor telefonu bırakıyor sonrasında alıyor. Ben dükkana girdim telefonun olmadığını fark ettim polise haber verdik geldiler güvenlik kameralarını incelediler. Önemli olan telefon değil, 56 yaşındaki çocuğa bunu yaptırılması çocukta bunu yapmak istemiyordur ama yaptırılmaya zorlanıyorsa bu çocuk büyüdüğünde değişik suçlarda işleye bilir. Gelsin benden para sitesin vereyim ama bu yaşta bunu yapan ileride çok kötü işler yapar” dedi.

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