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Evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı

DHA

Evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı


İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da kesinleşmiş 43 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasıyla aranan M.G., evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi'nde son günlerde yaşanan ev ve inşaatlardan hırsızlık şüphelilerinin M.G., T.G., M.G. ve A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, evlerine düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden M.G., evinin altına yaptığı sığınakta saklanırken yakalandı. M.G.'nin hırsızlık başta olmak üzere 23 suç dosyasından toplam 43 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.G., T.G. ve M.G. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2022-02-26 12:17:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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