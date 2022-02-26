Öğrenciler Macera Parkının müdavimi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan yaşayarak öğrenme Macera Parkı bir ayda 450 öğrenciyi misafir etti.

Yeni Kent Şehri Ormanı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Macera Park’ı ziyaret eden öğrenciler dış alan eğitimlerini uzman eğitmenlerden alıyor. Dış alan eğitimlerinde öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik olarak eğitimlerini sağlayacak farklı oyunlarla özgüven, birliktelik, takımdaşlık ve saygı gibi duyguları kazandıracak eğitimleri gördü. Pandemi kısıtlamaları sonrası yeniden misafirlerine kapılarını açan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Parkın bakımı yapılırken, güvenlik önlemleri ise arttırıldı. Yaşayarak öğrenme hissinin en güzel şekilde aksiyona dönüştüğü Macera Park’ında Şubat ayı içerisinde ise 450 öğrenci misafir oldu.

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