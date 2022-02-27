Motosiklet tutkuları küçük kızlarına da geçti, yarışlara hazırlanıyorlar



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)SAKARYA'da Doç. Dr. Osman Hamdi Mete ve milli karateci eşi Miray Mete'nin motosiklet tutkusu çocukları Mimoza (4) ve Melisa'ya (7) da geçti. Özel arazi motorlarıyla çamurlu ve engebeli arazide büyüklere taş çıkaran, motosikletle havalanan kardeşler, şimdi motokros ve süper moto yarışlarına hazırlanıyor. Baba Mete "Her şeyimiz hazır, takvim açıklandıktan sonra yarışlara katılacaklar. Yeterli seviyede koruma ürünlerini kullanıyoruz" dedi.

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Osman Hamdi Mete ile eşi milli karateci Miray Mete çiftinin 2 kızları, anne babalarının tutkuları sayesinde küçük yaşta motosikletler ile tanıştı. Önce bisiklet kullanmaya başlayan kardeşler, motosikletlere merak salınca profesyonel motosiklet eğitmeninden eğitim aldı. Eğitimin ardından Mimoza Mete ve ablası Melisa Mete, kendi boylarında kullanabilecekleri özel arazi motorlarıyla engebeli ve çamurlu arazide motor kullanmaya başladı. 2 kardeş, Sakarya Üniversitesi arkasındaki arazide motor eğitmenleri ve ailesi eşliğinde antrenman yaparak, motosiklet yarışlarına hazırlanıyor. Küçük kızlar engebeli arazide motosikletle havalanırken, araçlara olan hakimiyetleri ile de büyüklere taş çıkarıyorlar. Lisanslı kardeşler, çocuklara yönelik motokros ve süper moto yarışlarında yarışacak.

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'

Motor kullanmayı babasından öğrendiğini söyleyen Mimoza Mete "1 yıldır motor kullanıyorum. Motor kullanmayı çok seviyorum. Düşüyorum ama korkmuyorum. Çamurlarda, dağlarda geziyorum. Motor kullanmayı babamdan öğrendim. Bana öğretiyor. Şampiyon olmak istiyorum" dedi. Görenlerin bazılarının alkışladığını söyleyen Melisa Mete "3 yıldır motor kullanıyorum. Bazen düşüyorum canım da bazen acıyor. Kıyafetlerim koruyor. Benim hedefim; Türkiye şampiyonasında birinci olmak. Okuldaki arkadaşlarımın bazıları inanmıyor. 'Ben gerçekten biniyorum' diyorum ama inanmıyorlar. Öğretmenime bazen fotoğraf atıyoruz. Öğretmenim çok güzel kullandığımı söylüyor. Motor kullanırken bizi gören bazıları telefonla çekiyor, bazıları da alkış yapıyor. Motor kullanmayı çok seviyorum" diye konuştu.

'BÜYÜYÜNCE MOTOSİKLET KULLANMAK İSTEDİLER'

Çocukların lisanslarının hazır olduğunu ve bu yıl yarışlara katılacaklarını ifade eden baba Osman Hamdi Mete, şöyle konuştu:

"Benim bir motor geçmişim vardı. Sonra arazi motoru aldım. Çocuklar dünyaya gelince bir şekilde eşim arkada, kızım önümde binmeye başladık. Çocuklar büyüyünce motosiklet kullanmak istediler. Bisikleti öğrenince motosiklet de kullanmayı mesire yerlerinde öğrenmeye başladılar. Dolaştığımız yerlerde görenler, 'Yarışa mı hazırlanıyor' deyince arkadaşlarımızla birlikte motosiklet kulübü kurduk ve bu sene nasipse motokros ve süper moto branşınca kızlarımızın lisanslarını hazırladık. Her şeyimiz hazır, takvim açıklandıktan sonra yarışlara katılacaklar. Yeterli seviyede koruma ürünlerini kullanıyoruz. Antrenman yapıyoruz bazen parkur kuruyor ve rampalardan atlatıyoruz."

'ONLAR DÜŞTÜĞÜNDE KORKMUYORUM'

Miray Mete eşiyle birlikte motosiklet kullanırken çocuklarının da heveslendiğini belirterek "Çocuklar ilk olarak eşimle motor kullanmaya başladı. Eşim kullanıyordu daha sonra ehliyet alıp, ben de kullanmaya başladım. Çocuklar bizden görünce onlar da heveslendi. İki teker bisiklet öğrettik sonra onlarda motor kullanmaya başladı. Onlar düştüğünde hiç korkmuyorum. Çevremizdeki insanların bazıları, 'Çocuklara bir şey olur' diye hiç hoşlanmıyor. Kendileri bisiklete bile bindirmiyor. Ben açıkçası tedirgin olmuyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-02-27 10:44:26



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